Зенит: Далер Кузяев восстановится после травмы мениска не меньше, чем за 6-8 недель

В команде объяснили, через что проходит полузащитник, пострадавший во время игры.

В пресс-службе петербургского футбольного клуба "Зенит" рассказали, к какому сроку должен восстановиться игрок Далер Кузяев. Спортсмен получил травму мениска во время выступления за сборную России.

По информации от клуба "сине-бело-голубых", полузащитника пришлось оперировать в Германии. Медики диагностировали у пациента травму латерального мениска правого колена. Они ожидают, что Кузяев сможет вернуться к игре на футбольном поле не раньше, чем пройдет шесть-восемь недель.

Отметим, что реабилитацию футболист будет проходить в Санкт-Петербурге.

Фото: Twitter/ФК "Зенит"