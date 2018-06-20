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Зенит: Далер Кузяев восстановится после травмы мениска не меньше, чем за 6-8 недель
Сегодня, 6:46
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lesjasap

Зенит: Далер Кузяев восстановится после травмы мениска не меньше, чем за 6-8 недель

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В команде объяснили, через что проходит полузащитник, пострадавший во время игры.

В пресс-службе петербургского футбольного клуба "Зенит" рассказали, к какому сроку должен восстановиться игрок Далер Кузяев. Спортсмен получил травму мениска во время выступления за сборную России.

По информации от клуба "сине-бело-голубых", полузащитника пришлось оперировать в Германии. Медики диагностировали у пациента травму латерального мениска правого колена. Они ожидают, что Кузяев сможет вернуться к игре на футбольном поле не раньше, чем пройдет шесть-восемь недель.

Отметим, что реабилитацию футболист будет проходить в Санкт-Петербурге.

Фото: Twitter/ФК "Зенит"

 

Теги: даляр кузяев, полузащитник зенита, травма мениска
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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