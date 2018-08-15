Полузащитник Зенита помог "Велесу" выкупить с убоя двух оленей 

Непростая история центра помощи животным «Велес».

Сейчас в центре "Велес" содержится 5 северных оленей – олень Гензель, оленихи Марта и Василиса, и новорожденные оленята – Дуняша и Милорада. Олень Гензель поступил в центр в 2015 году вместе с оленихой по имени Грета – оленей нашли, когда те бродили вдоль трассы, рассказывает Вероника Антонова из центра "Велес". От них отказался местный зоопарк, и центр решил приютить семью. Позже было выяснено, что оленей везли на вип-охоту.

В мае 2015 года у Гензеля и Греты родился малыш Румпель. Но два года назад случилась трагедия - на территорию центра неизвестные забросили пакет с бытовой химией и медикаментами, которые съели Гензель и Румпель. Олениха умерла практически сразу. Малыш Румпель боролся за жизнь почти месяц. Олененка пытались спасти силами врачей-ветеринаров и волонтеров, но Румпель не выжил. В живых остался только отец семейства – олень Гензель.

Так как олени являются стадными животными, "Велесу" требовались оленихи. Тут на помощь пришел полузащитник футбольного клуба Зенит – Александр Рязанцев. Футболист профинансировал выкуп с убоя в Мурманске двух олених. В "Велес" привезли Марту и Василису. После поступления в центр, у Марты родилась дочка, которую назвали Дуняшей. Вскоре олененок родился и у Василисы – девочку назвали Милорада.

Работа "Велеса" невозможна без волонтеров. 90% рациона северных оленей – белый мох ягель. Но купить мох в требуемых количествах невозможно, питание для оленей нужно заготавливать самостоятельно. В Ленинградкой области ягель едят только северные олени, поэтому мха здесь достаточно. Проблема заключается лишь в отсутствии нужного количества людей, которые займутся сбором. А мха оленям нужно действительно много. Несмотря на то, что летом в рацион оленей входят еще и ветки, собранный в начале июня мох уже подходит к концу. В августе команде вновь нужно выехать на Карельский перешеек, чтобы запасти пищу для оленей на зиму. Для этого центру очень нужна волонтерская помощь.

По данным центра "Велес", ежегодно в мурманской области около 4 тысяч оленей идут на убой. Основная часть животных убивается на мясо.

Видео: Piter.TV

Дарья молчанова, Глеб Лялин, Ангелина Иванова