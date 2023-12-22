В Царском Селе создали тактильный макет Александровского дворца

Копия архитектурного шедевра XVIII века Джакомо Кваренги представлена в масштабе 1:140.

Музей-заповедник "Царское Село" создал большой тактильный макет Александровского дворца и макеты исторических скульптур у его фасада. "Специальные экспонаты" установлены в холле. Это один из главных этапов в реализации новой программы музея для незрячих и слабовидящих людей, она стартует летом этого года, рассказали в пресс-службе музея.

Копия архитектурного шедевра XVIII века Джакомо Кваренги представлена в масштабе 1:140. Рядом установлены две тактильные копии скульптур в масштабе 1:45. Это статуи "Юноша, играющий в свайку" и "Юноша, играющий в бабки" скульпторов Александра Логановского и Николая Пименова.

Приоритетная задача музея на ближайшее время – разработка программ и услуг для индивидуальных посетителей с инвалидностью по зрению и слуху. Экспозиция в Ратной палате после специальных лекций-тренингов для сотрудников в этом году стала доступна для посетителей в сопровождении собак-проводников, в 2024-м к этому присоединится экспозиция Александровского дворца. Музей приступает к новому этапу работы с посетителями с нарушениями зрения – создается тифломаршрут по Александровскому дворцу и Зубовскому флигелю Екатерининского дворца.

В Екатерининском дворце с 2015 года действует программа "Прикоснись к прекрасному" (для нее был создан комплект специального оборудования, в том числе макет Екатерининского дворца). В 2022 году создан макет Екатерининского парка для людей с инвалидностью по зрению.

Ранее стало известно, что в Павловске Храм Дружбы закрывается на реставрацию.

Фото: Музей-заповедник "Царское Село"