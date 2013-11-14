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Таксист не захотел платить за эвакуацию и наехал на охранника штрафстоянки в Красногвардейском районе
Сегодня, 9:28
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Таксист не захотел платить за эвакуацию и наехал на охранника штрафстоянки в Красногвардейском районе

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Позже хулиган вернулся на место ДТП.

Таксист сбил охранника на штрафстоянке и скрылся с места ДТП. Позже он вернулся на место происшествия, там его и задержали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 27 февраля у дома №22 по Салтыковской дороге. Злоумышленник решил забрать "Фольксваген", не оплатив за эвакуацию. У него произошел конфликт с охранником, на которого он наехал. Спустя час мужчину задержали. 

В отношении таксиста составили протокол за мелкое хулиганство. Пострадавшего доставили в травмпункт на Лесном проспекте. У него зафиксировали перелом правой голени. Его отпустили домой после оказания медицинской помощи.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.tv рассказал о том, что в Калининском районе спасли женщину, которую похитили прямо на улице. 

Фото: Piter.tv

Теги: таксист, штрафстоянка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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