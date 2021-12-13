В Калининском районе спасли женщину, которую похитили прямо на улице

Женщина просила о помощи. Ее смогли найти через час.

В Калининском районе задержали подозреваемого в похищении женщины. Сотрудники ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти обнаружили разыскиваемый автомобиль.

Мужчина подозревается в том, что ударил потерпевшую, а затем насильно посадил ее в машину 21 февраля на углу улицы Замшина и Васенко. По словам очевидцев, это был таксист. Пассажирка просила о помощи. Машина уехала в сторону Полюстровского проспекта.

В Петербурге ввели план "Перехват". Вскоре машину нашли, а вместе с ней и злоумышленника с его жертвой. У потерпевшей зафиксировали побои на улице. Обоих доставили в полицию для выяснения обстоятельств.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что мужчина в честь свадьбы устроил стрельбу на Синопской набережной.

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО