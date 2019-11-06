Депутат ЗакСа Петербурга предложил установить в общественном транспорте таблички с правилами перевозки собак

К парламентарию обратился горожанин, который стал свидетелем конфликта в автобусе между водителем и владельцем крупной собаки без намордника.

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилев предложил установить в общественном транспорте таблички с правилами перевозки собак.

К парламентарию обратился горожанин, который стал свидетелем конфликта в автобусе между водителем и владельцем крупной собаки без намордника. Первый отказался продолжать движение, ссылаясь на правила перевозки животных. По ст. 8.1 Закона Петербурга "Об административных правонарушениях в Петербурге", собаки ростом более 40 сантиметров в холке должны перевозиться либо в контейнере, либо с использованием поводка и намордника. За нарушение предусмотрен штраф от 1 до 5 тыс. рублей.

Предложил комитету по транспорту разместить в салонах автобусов, трамваев и троллейбусов специальные таблички с правилами перевозки собак и визуальными схемами. Это простая мера, которая поможет предупредить недоразумения и обеспечит безопасность пассажиров. Алексей Цивилев, депутат ЗакСа Петербурга

