Депутат ЗакСа Петербурга предложил установить в общественном транспорте таблички с правилами перевозки собак

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилев предложил установить в общественном транспорте таблички с правилами перевозки собак.
К парламентарию обратился горожанин, который стал свидетелем конфликта в автобусе между водителем и владельцем крупной собаки без намордника. Первый отказался продолжать движение, ссылаясь на правила перевозки животных. По ст. 8.1 Закона Петербурга "Об административных правонарушениях в Петербурге", собаки ростом более 40 сантиметров в холке должны перевозиться либо в контейнере, либо с использованием поводка и намордника. За нарушение предусмотрен штраф от 1 до 5 тыс. рублей.
Предложил комитету по транспорту разместить в салонах автобусов, трамваев и троллейбусов специальные таблички с правилами перевозки собак и визуальными схемами. Это простая мера, которая поможет предупредить недоразумения и обеспечит безопасность пассажиров.
Алексей Цивилев, депутат ЗакСа Петербурга
Фото: pxhere
