Фильм "Сядь за руль моей машины": 3 часа с "дядей Ваней" за рулем японской машины

В прокат вышел фильм "Сядь за руль моей машины" японского режиссёра Рюсукэ Хамагути. Это экранизация рассказа Харуки Мураками. Премьера состоялась на Каннском кинофестивале 2021 года: картина получила приз за лучший сценарий. А потом еще и "Оскара" за лучший иностранный фильм. Рассказываем, к чему готовиться зрителю, отважившемуся посмотреть это кино.

1) Три часа длительности.

Фильм длится 179 минут. И режиссер вовсе не балует зрителя разнообразием сцен и экшеном. В кадре может быть по несколько минут: пейзаж, машина, предметы. Режиссер не считает, что зритель куда-то торопится, и мы проживаем с героем жизнь: бесконечно едем за рулем, стоим в лифте...

2) Привычная модель повествования Харуки Мураками.

Писатель Харуки Мураками употребляет длинные диалоги персонажей. Даже если они не имеют значения для сюжета, мы будем долго слушать героя. В речи чудаковатых людей — запутанные, квестоподобные истории, намеренно усложненные мотивы. Много непонятного, нелогичного. Мураками как бы говорит: погрузись с головой в этот чужой мир, и ты ощутишь невероятные открытия, прозрения о смысле твоей собственной жизни.

3) Японский колорит.

Действие происходит в Японии, поэтому любители японских пейзажей и натюрмортов могут насладиться завораживающими видами этой страны.

4) Олдскульный мир.

В этом мире есть место технике, но тут много и "ламповых" примет прошлого времени: виниловый проигрыватель, старомодная автомашина, кассетный магнитофон. Все это противопоставляет этот неспешный мир современному засилию гаджетов.

5) Чеховский театр и "Дядя Ваня" в Японии.

Главный герой — японский режиссер, актер. Он разучивает, репетирует пьесу Чехова "Дядя Ваня". Авторы фильма настойчиво рекомендуют увидеть в этой пьесе ответы на актуальные вопросы людей, в том числе японцев.

6) Особая пластика корейского жестового языка.

В фильме присутствует корейский жестовый язык. Он употребляется в театральной постановке немой актрисой. Язык придает особый надрыв и выразительность сценам, где в полной тишине героиня долго жестикулирует и пытается передать какие-то сокровенные мысли из пьесы Чехова или из своей жизни.

7) Психологические проблемы героев.

Героями движут их запутанные психологические проблемы. И зрителей заставляют следить за тем, как герои переживают чувство вины, страха, стыда и прочего.

8) Необычное название.

Можно по-разному интерпретировать название "Сядь за руль моей машины". По сюжету герой лишается возможности водить машину, и это помогает ему лучше себя осознать. Посадить за руль своей машины кого-то и позволить ее вести — это как изменить своим привычкам, довериться кому-то, позволить себе "отпустить" свою жизнь, разрешить себе не руководить своей жизнью и т.п.

9) Неожиданная концовка.

Режиссер ставит зрителя перед загадочным фактом в последних кадрах. Почему героиня одна с чужой собакой в машине? Куда она едет? Где все остальные герои? Для режиссера это незначимые вопросы, потому что, кто бы и где ни был — все будет хорошо...

Текст: Родион Чепалов для Piter.tv

Фото: kinopoisk.ru

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