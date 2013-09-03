В Ленобласти за неделю помощь спасателей понадобилась 31 раз

Спасатели помогали при ДТП, в поиске людей в лесу и на воде.

В период с 18 по 24 июля поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 31 раз. Об этом сообщила пресс-служба авариной-спасательной службы ЛО.

В том числе специалисты привлекались к аварийно-спасательным работам при ДТП – 2 раза (спасен 1 человек, погиб 1 человек);

к поисково-спасательным работам на водных объектах – 8 раз (спасено 6 человек, погибло 2 человека); к поисково-спасательным работам в лесах (ПСР) – 5 раз (спасено 6 человек).

Также стало известно, что в Ленобласти за месяц спасатели выезжали 150 раз в небезопасные для купания водоемы.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО