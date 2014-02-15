Фасады петербургских домов украсили световыми новогодними открытками

Открытки можно увидеть в нескольких районах города.

Накануне Нового года фасады зданий в Петербурге украсили световыми инсталляциями с тематическими открытками. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре.

Световые открытки-послания украсили противопожарные стены зданий (брандмауэры). Новогодние открытки можно увидеть на фасадах зданий на Шпалерной, Новгородской и Камской улицах, Васильевском острове, Московском проспекте и в поселке Шушары.

Светопроекции созданы с помощью оборудования со светодиодными источниками света. В проекторе размещен специальный стеклянный слайдер, который способен сохранить качество изображения длительное время.

Фото: пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга