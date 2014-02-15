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Фасады петербургских домов украсили световыми новогодними открытками
Сегодня, 11:23
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Фасады петербургских домов украсили световыми новогодними открытками

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Открытки можно увидеть в нескольких районах города.

Накануне Нового года фасады зданий в Петербурге украсили световыми инсталляциями с тематическими открытками. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре. 

Световые открытки-послания украсили противопожарные стены зданий (брандмауэры). Новогодние открытки можно увидеть на фасадах зданий на Шпалерной, Новгородской и Камской улицах, Васильевском острове, Московском проспекте и в поселке Шушары.

Светопроекции созданы с помощью оборудования со светодиодными источниками света. В проекторе размещен специальный стеклянный слайдер, который способен сохранить качество изображения длительное время.

Фото: пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга

Теги: светопроекции, фасады зданий
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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