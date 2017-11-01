13 серия, 4 эпизод: куда попал Кастиэль?

В 4 серии мы увидим Кастиэля, а Сэму и Дину придется столкнуться с новым порождением зла

4 эпизод, который выйдет 3 октября, называется "Большая пустота". Скорее всего, именно в этой серии нам покажут черную мглу, среди которой находится Кастиэль.

Жнец Билли описала это место следующим образом - " в следующий раз, коты ты или твой брат умрете, вы не отправитесь на небеса или в ад. Один из нас, надеюсь это буду я, совершит ошибку и зашвырнет вас в пустоту, а от туда ни что не возвращается".

Отличие "пустоты" от рая и ада заключается в том, что если туда попал, то тебя невозможно воскресить. Но ведь в предыдущей серии именно Джек смог достучаться до Кастиэля и, с точки зрения логики, если бы его нельзя было воскресить, мы бы его не увидели в 13 сезоне. А поскольку Джек нефилим от архангела, есть все шансы на то, что фанаты увидят любимого героя живым.

"Пустота" является краем нашей вселенной, краем нашего мира, и она выступает своим родом чистилищем для ангелов и демонов. Возможно, там будет и Кроули, но поскольку Марк Шепорд официально заявил, что покидает сериал, в этом образе мы демона не увидим точно.

В сети также появился официальный тизер к новому эпизоду. Несколько пациентов психотерапевта Мии Валенс оказываются мертвы. Братья винчестеры вместе с Джеком берутся за поиск убийцы. Режиссеры указывает, что герои будут иметь дело и с "собственным горем". Фанаты предполагают, что это также будет как-то связано с Касом. Возможно, его так и не получится спасти как и Бобби.

Фото: Сверхъестественное » Supernatural

Видео: TVGuru