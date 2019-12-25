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Из здания Смольнинского суда эвакуируют людей из-за сообщения о заминировании
Сегодня, 11:22
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Из здания Смольнинского суда эвакуируют людей из-за сообщения о заминировании

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Суд располагается на улице Моисеенко.

Несколько петербургских судов вновь получили сообщения о заминировании. Об этом утром 14 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Злоумышленники сообщили об угрозе в полицию. В послании указывались здания Петроградского, Смольнинского районных судов. В первом уже прошла проверка кинологов с собаками. Опасных предметов не обнаружили.

Из двух зданий Смольнинского районного суда эвакуируются участники процессов.

сообщили в пресс-службе. 

Сообщения с угрозами приходят регулярно. Накануне проверка проходила в Государственном Эрмитаже. Из-за этого время работы музея решили продлить. 

Фото: Piter.tv

Теги: заминирование, суд, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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