Из здания Смольнинского суда эвакуируют людей из-за сообщения о заминировании

Несколько петербургских судов вновь получили сообщения о заминировании. Об этом утром 14 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Злоумышленники сообщили об угрозе в полицию. В послании указывались здания Петроградского, Смольнинского районных судов. В первом уже прошла проверка кинологов с собаками. Опасных предметов не обнаружили.
Из двух зданий Смольнинского районного суда эвакуируются участники процессов.
сообщили в пресс-службе.
Сообщения с угрозами приходят регулярно. Накануне проверка проходила в Государственном Эрмитаже. Из-за этого время работы музея решили продлить.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все