Из здания Смольнинского суда эвакуируют людей из-за сообщения о заминировании

Суд располагается на улице Моисеенко.

Несколько петербургских судов вновь получили сообщения о заминировании. Об этом утром 14 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Злоумышленники сообщили об угрозе в полицию. В послании указывались здания Петроградского, Смольнинского районных судов. В первом уже прошла проверка кинологов с собаками. Опасных предметов не обнаружили.

Из двух зданий Смольнинского районного суда эвакуируются участники процессов. сообщили в пресс-службе.

Сообщения с угрозами приходят регулярно. Накануне проверка проходила в Государственном Эрмитаже. Из-за этого время работы музея решили продлить.

Фото: Piter.tv