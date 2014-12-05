По делам о дискредитации ВС РФ уличную певицу ожидают два суда в Петербурге

Певицу, гитариста и барабанщика группы "Стоптайм" арестовали 16 октября.

Уличную певицу Диану Логинову ожидают два суда по делам о дискредитации армии. В отношении девушки ранее был составлен только один административный протокол, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Протокол за исполнение песни иностранного агента на Сенной площади рассмотрит Ленинский районный суд, второй, об исполнении трека другого иноагента, сначала зарегистрировали в Дзержинском районном суде, однако позже перенаправили в Куйбышевский районный суд.

Певицу, гитариста и барабанщика группы "Стоптайм" арестовали 16 октября за организацию массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение порядка.

Фото: Piter.TV