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Судебные приставы Петербурга просят помочь найти ребенка и ее отца
Сегодня, 10:19
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Судебные приставы Петербурга просят помочь найти ребенка и ее отца

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Девочке 7 лет.

Петербуржец не хочет возвращать дочь матери, и теперь мужчину и ребенка разыскивают судебные приставы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу.

Пропавшей девочке — Родионовой Анастасии Денисовне — 7 лет. 30-го июня исполнится 8. В отношении ее отца, Родионова Дениса Владимировича, рожденного 28 мая 1975-го года, было заведено розыскное дело. Он скрывается от судебных приставов. 

Вы можете помочь найти гражданина, скрывающего ребенка от матери. Информацию можно сообщать по телефонам  8(812)318-20-45, 8(911)245-15-97.

Фото: ГУ ФССП России по Петербургу

Теги: розыск, судебные приставы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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