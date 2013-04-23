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Эксперты прокомментировали визит судебных приставов в офис Google в Москве
Сегодня, 17:42
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Эксперты прокомментировали визит судебных приставов в офис Google в Москве

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Компании нужно заплатить штраф в 30 млн рублей.

Накануне в московский офис Google пришли судебные приставы, сообщил Mash. Ситуацию прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер". 

Судебные приставы хотели изъять штрафы за неудаление запрещенного контента и отказ от хранения персональных данных российских пользователь на территории России. Эксперты отмечают, что сумма в 30 млн для компании подъемная, так как выручка за 2020-й год составила 82 млрд рублей.

Адвокат организации сообщил приставам, что в здании находится офис ООО Google, а претензии суда касаются компании Google LLC, которая располагается в США. Эксперты Telegram-канала считают, что международный IT-гигант решил прятаться под различными юридическими лицами. Именно по этой причине, говорится в сообщении, в России и работают над законодательством по "приземлению" IT-гигантов. 

Фото: Pexels

Теги: google, личные данные, штраф
Категории: Новости России, Лента новостей,

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