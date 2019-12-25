Замначальника УМВД по Калининском району рассказала в суде, откуда у нее две квартиры и дорогое авто

Замначальника УМВД по Калининском району в петербургском суде рассказала, где она нашла 6 миллионов рублей в квартире.

Приморский районный суд -Петербурга назначил предварительное судебное заседание по иску прокурора к Ксении Петровне Кокониной. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в собственности у женщины оказались: Porsche Cayenne за 8 475 515 рублей, квартира в Дмитровском переулке за 8 400 000 рублей, квартира на улице Марата за 17 800 000 рублей. При этом, официальный доход с 2016 по 2021 годы составил в общем 6 539 174 рубля, доход мужа с 2016 по 2018 (в 2018 муж скончался) – 1 486 308 рублей.

По словам обвиняемой, автомобиль она купила в Trade-in, а еще в квартире нашла 6 миллионов рублей, которые были ей переданы его другом.

По квартире в Дмитровском переулке она пояснила, что это накопления и ипотека (при этом в декларации стоимость сделки по квартире была занижена на 2 млн). По квартире на Марата сказала, что это личные накопления мамы в размере 2 300 000 рублей и ипотека. Однако общий доход мамы с 2014 по 2021 годы составил 2 870 684 рубля.

Опрошенные свидетели показания меняли. Друг мужа не смог четко объяснить происхождение якобы подаренных им 6 миллионов.

Суд продолжит разбираться в обстоятельствах и расходах.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга утвердила заключение в отношении мужчины, продавшего автомобиль знакомого.

Фото: Piter.TV