Прокуратура Петербурга утвердила заключение в отношении мужчины, продавшего автомобиль знакомого

Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата имущества, вверенного виновному, совершенные в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, потерпевший в сентябре прошлого года передал обвиняемому автомобиль Hyundai ix35 в безвозмездное пользование, без права совершать какие-либо сделки на продажу.
Злоумышленник в сентябре этого же года, находясь в ломбарде ООО "Союз Кредит", выдал себя за собственника транспортного средства и осуществил продажу автомобиля за 400 тысяч рублей.
Потерпевшему причинен ущерб в размере 800 тысяч рублей. Дело передано в суд.
Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга занялась делом о падении лифта на Циолковского.
Фото: Piter.TV
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