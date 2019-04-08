Прокуратура Петербурга утвердила заключение в отношении мужчины, продавшего автомобиль знакомого

Мужчина продал автомобиль, выдавая себя за собственника. Знакомый дал ее злоумышленнику в личное пользование.

Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата имущества, вверенного виновному, совершенные в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, потерпевший в сентябре прошлого года передал обвиняемому автомобиль Hyundai ix35 в безвозмездное пользование, без права совершать какие-либо сделки на продажу.

Злоумышленник в сентябре этого же года, находясь в ломбарде ООО "Союз Кредит", выдал себя за собственника транспортного средства и осуществил продажу автомобиля за 400 тысяч рублей.

Потерпевшему причинен ущерб в размере 800 тысяч рублей. Дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга занялась делом о падении лифта на Циолковского.

Фото: Piter.TV