Петербуржца осудили на восемь лет за убитую в гостинице собутыльницу

В ходе конфликта мужчина до смерти избил женщину.

Выборгский районный суд Петербурга приговорил к восьми годам в колонии строгого режима Андрея Галузо. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что в прошлом декабре пьяный Галузо находился в номере гостиницы "Лебедушка" на проспекте Энгельса с женщиной. Между знакомыми внезапно вспыхнул конфликт на почве личной неприязни, и мужчина принялся бить женщину руками и ногами в голову, грудь и живот. Пострадавшая скончалась на месте от сочетанной тупой травмы головы, груди, шеи, живота, перелома левой ноги.

Сам подсудимый рассказал, что в ночь с 13 на 14 декабря он распивал с погибшей женщиной водку, и приятельница стала проявлять сексуальный интерес. Мужчина заявил, что он ударил женщину рукой в лицо, оттолкнув, а затем ногой в живот, отчего она присела. После этого собутыльники легли спать на разные кровати, и Галузо заснул, а причину смерти женщины мужчина не знает. Утром подсудимый в испуге ушел из гостиницы, никому не рассказав о смерти собутыльницы.

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Фото: Piter.TV