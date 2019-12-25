  1. Главная
Жительница Петербурга предстанет перед судом за неуплату алиментов в 500 тыс. рублей
Сегодня, 15:47
Женщине вменяют ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней женщины. Ей вменяют ч. 1 ст. 157 УК РФ. 

Как сообщили 16 октября в надзорном ведомстве, местная жительница, являясь матерью двух сыновей, была подвергнута административному наказанию за неуплату алиментов. После она также не производила выплаты на содержание детей. Так, у обвиняемой образовалась задолженность на общую сумму порядка 500 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что 47-летний петербуржец две недели провел в изоляторе за невыплату алиментов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: алименты, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

