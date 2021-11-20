Рецидивиста ждёт суд за кражу денег с банковской карты сожительницы

Похищенная сумма была необходима ему для возврата долга.

Рецидивист предстанет перед Выборгским районным судом за хищение у сожительницы денежных средств с банковской карты. Об этом рассказали в районной прокуратуре.

По версии следствия, 30 марта 2025 года 39-летний обвиняемый, проживая в квартире знакомой в одном из домов по проспекту Луначарского, пока потерпевшая спала, тайно похитил у нее банковскую карту. После чего в банкомате обналичил 10 тысяч рублей.

Женщина, не обнаружив утром у себя дома банковской карты, обратилась в правоохранительные органы. Обвиняемый пояснил, что похищенная сумма была необходима ему для возврата долга.

Приезжая подозревается в краже 980 тысяч рублей из квартиры блокадников на Будапештской.

Фото: Piter.tv