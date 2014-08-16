Материалы уголовного дела переданы в Первый западный окружной военный суд для судебного разбирательства.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинение в рамках уголовного дела о государственной измене. Согласно материалам дела, в январе-феврале 2025 года 20-летний житель Петербурга установил контакт с членами националистической организации "Русский добровольческий корпус" (или РДК - признан террористической и экстремистской организацией, запрещен на территории России). Молодой человек добровольно согласовал выполнение заданий, направленных против интересов России.

В ходе предварительного следствия было установлено, что обвиняемый, совместно с двумя сообщниками, наблюдали за пунктом сбора гуманитарной помощи для Вооруженных Сил РФ, включая волонтеров отряда "Эспаньола", а также за местными жителями Донецкой Народной Республики. Они проводили разведывательные операции в отношении транспортных средств, транспортирующих гуманитарную помощь в расположение подразделений армии. Собранные ими важные сведения передавались координаторам террористов посредством телефонной связи.

Далее обвиняемые закупили более 27 килограммов токсичных веществ с целью отправки продуктов питания, зараженных этими веществами, в зону специальной операции. Материалы уголовного дела переданы в Первый западный окружной военный суд для судебного разбирательства. Аналогичные дела в отношении сообщников также находятся на стадии подготовки к судебному процессу.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский музыкант проиграл битву "ВКонтакте" из-за блокировки страницы.

Фото: Piter.TV