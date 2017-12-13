Петербуржец предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красногвардейский районный суд.

В Петербурге перед судом предстанет мужчина за управление автомобилем в состоянии опьянения. Подробности сообщила прокуратура Красногвардейского района.

По версии следователей, ранним утром 12 сентября 2024 года сотрудниками ДПС возле дома 9А по улице Красина был остановлен автомобиль Skoda Octavia, которым управлял обвиняемый, находившийся в состоянии опьянения. При этом водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение.

Теперь петербуржец обвиняется по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красногвардейский районный суд.

Ещё один петербуржец из-за пьяной езды может лишиться мотоцикла Honda.

Фото: Piter.tv