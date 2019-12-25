Петербуржец из-за пьяной езды может лишиться мотоцикла Honda

Уголовное дело направлено в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.

Петербуржец из-за пьяной езды может лишиться мотоцикла, рассказала прокуратура Петродворцового района.

По версии следствия, 41-летний обвиняемый, будучи ранее подвергнутым административному наказанию по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, 9 августа 2024 года управлял мотоциклом Honda в состоянии алкогольного опьянения. Его действия были пресечены сотрудниками ДПС у дома 1Е по Дивеевской улице в Петергофе. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

Уголовное дело направлено в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу. На мотоцикл в рамках расследования уголовного дела наложен арест.

Ранее у ещё одного петербуржца конфисковали автомобиль за повторное пьяное вождение.

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