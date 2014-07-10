У петербуржца конфисковали автомобиль за повторное пьяное вождение

Автомобиль он получил в наследство от бабушки.

В Красносельском районе Петербурга конфискован автомобиль за повторное вождение в состоянии опьянения. Подробности рассказали в прокуратуре района.

В суде установлено, что 35-летний подсудимый, ранее привлекавшийся к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, вечером 4 июня 2024 года сел за руль автомобиля KIA RIO, у дома 51 по Петергофскому шоссе его остановили сотрудники ДПС. Инспекторы заподозрили, что петербуржец находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Ввиновному назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 11 месяцев.

Автомобиль ,унаследованный после смерти бабушки в 2022 году, конфискован и обращен в собственность государства.

У ещё одного петербуржца ранее конфисковали Honda за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: unsplash