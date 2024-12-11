Суд Петербурга вынес меру пресечения самозанятой чародейке

Женщина из Сертолово с апреля по июнь 2021 года предлагала свои магические услуги тем, кто отчаялся найти чудо.

Красногвардейский районный суд принял решение о применении меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении женщины, которая занималась магическими ритуалами, направленными на предотвращение разводов и привлечение финансовой стабильности в семьи. Несмотря на её заявления о магии, в соответствии с законодательством Российской Федерации, её обвиняют в мошенничестве. Эту новость распространила Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Женщина из Сертолово с апреля по июнь 2021 года предлагала свои магические услуги тем, кто отчаялся найти чудо. За короткий срок своей деятельности она заработала более 786 тысяч рублей. Однако клиентка осталась неудовлетворенной результатами, что привело к судебному процессу.

Учитывая наличие у обвиняемой маленького ребенка и её регистрацию в качестве самозанятого лица, суд решил не заключать её под стражу до окончания следствия, а лишь наложить ограничения на её действия.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец пролез в квартиру через балкон на 18 этаже и украл технику.

Фото: Piter.TV