Суд приостановил работу ресторана на Каменноостровском из-за санитарных нарушений

ООО "Сырник" привлечено к административной ответственности по статье КоАП РФ "нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения" В результате решением суда ресторану, находящемуся на Каменноостровском проспекте, назначена санкция в виде приостановления деятельности на 20-дневный срок, сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Поводом для наказания послужили выявленные в ходе проверки грубые нарушения санитарных норм. Установлено, что заведение допускало отступления от технологии приготовления блюд с добавлением лосося, некорректно организовывали сбор и временное хранение пищевых отходов, а также в производственных помещениях отсутствовала раковина для гигиенического мытья рук персоналом.

Дополнительно было выявлено, что медицинские осмотры, предусмотренные законом для персонала, проходили с нарушением регламента, причем данный факт распространяется на одиннадцать сотрудников заведения.

В суде представитель ответчика признал обоснованность обвинений и указал, что значительная часть нарушений уже устранена.

Фото: Piter.TV