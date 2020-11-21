  1. Главная
В Тихвине будут судить отца, дочь которого выпала из окна
Сегодня, 11:59
138
Девочка облокотилась на москитную сетку и выпала с 8 этажа.

В Ленинградской области мужчина предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности ребенку. Об этом рассказали в следственном отделе по Тихвину.

Следствием установлено, что 22 июля 2025 года в Тихвине 5-летняя девочка по недосмотру 28-летнего отца, облокотившись на москитную сетку открытого окна, выпала из окна с 8 этажа. С полученными травмами ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где скончался спустя несколько дней.

В настоящее время по делу собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В больнице скончалась школьница, выпавшая из окна дома на Карпинского.

Фото: unsplash (Kaja Sariwating)

