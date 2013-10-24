Суд Петербурга запретил определенные действия несовершеннолетнему по делу о хулиганстве

Молодой человек с соучастником избил другого несовершеннолетнего.

Фрунзенский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего юноши, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, подозреваемый вместе с неустановленным лицом на Купчинской улице избили другого несовершеннолетнего руками и ногами по телу и голове.

Суд избрал юноше запрет определенных действий до 2 января 2024 года. В будние дни он не может выходить из дома с 15:00 до 08:00, а по выходным круглосуточно.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали петербуржца, из ревности избившего сожительницу и её знакомого.

Фото: Piter.TV