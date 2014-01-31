Отчисленный студент СПбГУАП пытался через суд вернуть деньги за обучение

Истец указал, что некоторые предметы, которые заявлены в справке об обучении, на самом деле ему не преподавались.

Суд Петербурга отказал бывшему студенту, который хотел обратно получить деньги за образование ненадлежащего качества. Молодой человек заявил о том, что информация в выданной ему справке об обучении не соответствует действительности. О ситуации рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Истец, Дмитрий Кузьмин, обучался в университете аэрокосмического приборостроения (СПбГУАП). Чтобы оплатить учебу, он занял у Антонины Кузьминой 100 тыс. рублей. Молодой человек не доучился до конца, так как его отчислили. В справке об обучении указывались практики и ряд предметов, которые, по словам истца, на самом деле ему не преподавались. Кроме того, он указал, что не мог получить доступ к системе Антиплагиат Вуз, и магистерскую диссертацию при отчислении ему не вернули.

Так как образовательная услуга была получена не в полном объеме, Кузьмин потребовал вернуть ему 200 тыс. рублей, в том числе компенсацию морального вреда, судебные расходы возложить на ответчика.

Представитель вуза пояснил, что студента не допустили к защите диплома, так как за госэкзамен он получил двойку. Письменную апелляцию молодой человек не подавал. Все дисциплины были им освоены в соответствии с учебной программой.

Суд постановил, что двойка за экзамен не означает, что образовательная программа и работа преподавателей была надлежащего качества. В удовлетворении требований отказал.

Фото: Instagram / @guap.ru