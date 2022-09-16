В Петербурге прошло первое заседание по делу о признании блокады геноцидом

Прокуратура собрала 45 томов документов.

В Санкт-Петербургском городском суде состоялось предварительное судебное заседание по дело о признании блокады Ленинграда преступлением против человечности. Такой иск подал прокурор Петербурга по поручению Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура хочет добиться того, чтобы у блокады появился юридический статус, и уничтожение народов СССР признали геноцидом.

Впервые правовая оценка будет дана не только нацистской Германии того времени, но и Бельгии, Испании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Италии. Также впервые будут представлены актуальные данные об ущербе, нанесенном в ходе блокады Ленинграда. На некоторых документах лежал гриф. В деле 45 томов, которые включают исторические документы и показания свидетелей.

На сегодняшнем заседании суд удовлетворил ходатайство о приобщении документов и вызове в суд свидетелей и специалистов. Следующее заседание состоится 3 октября в 12:00.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга