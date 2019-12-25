Суд встал на сторону пассажира, которого пытались "выгнать" из машины на Лахтинском проспекте

Мужчина утверждал, что на самом деле его никто не просил покинуть авто, при этом на него составили протокол за неповиновение.

Приморский районный суд Петербурга рассмотрел материалы дела о неповиновению полицейского. Сотрудник МВД требовал, чтобы мужчина покинул "Хендэ", но петербуржец этого делать не хотел. Суд встал на сторону пассажира. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Иномарку остановили вечером 6-го мая на Лахтинском проспекте, 62. Пассажир препятствовал своему задержанию, хватал сотрудников МВД за форменное обмундирование. Александр Чугунов не признал свою вину. По его словам, при первой остановке машины его не просили выйти, аналогичных требований он не слышал и при повторной.

Видеозапись показала, что машину покинуть просили водителя, а не Чугунова. МВД не смогло предоставить доказательства того, что подсудимый сопротивлялся задержанию. В связи с этим производство по делу прекратили, так как суд не увидел состава административного правонарушения.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV