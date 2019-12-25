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СК Петербурга завершил расследование дела о смерти двух детей из-за непотушенного окурка
Сегодня, 18:40
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СК Петербурга завершил расследование дела о смерти двух детей из-за непотушенного окурка

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В момент пожара отца не было дома.

Следственный комитет РФ по Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, двое детей которого погибли из-за пожара. Петербуржец оставил дочек одних в квартире. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Ситуация произошла 24 апреля 2021 года. Обвиняемый оставил двух детей двух и четырех лет в квартире, пока они спали, а сам ушел на улице. В это время в помещении произошел пожар из-за непотушенного окурка от сигареты. Детей госпитализировали, однако их не удалось спасти. За жизнь четырехлетней девочки медики боролись несколько месяцев. 

Отец обвиняется по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и оставление в опасности. Красносельский районный суд уже зарегистрировал уголовное дело.

Фото: Piter.TV

Теги: окурок, пожар, причинение смерти по неосторожности, уголовное дело
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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