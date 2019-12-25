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Организаторы сети притонов в четырех районах Петербурга предстанут перед судом
Сегодня, 10:54
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Организаторы сети притонов в четырех районах Петербурга предстанут перед судом

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Девушки, участвовавшие в процессе, привлечены к административной ответственности по соответствующей статье КоАП РФ.

Суд Красногвардейского района Петербурга приступит к рассмотрению дела в отношении четырех человек — двоих мужчин и двух женщин, которым предъявлены обвинения в организации занятия проституцией и поддержании функционирования сети притонов.

Согласно материалам дела, опубликованным прокуратурой Петербурга, фигуранты начали свою противоправную деятельность не позже ноября 2024 года. Подсудимые арендовали и оборудовали под публичные дома пять помещений, расположенных в разных районах города: Калининском, Красногвардейском, Московском и Невском.

Клиенты посещали указанные адреса исключительно по предварительному согласованию и соблюдению жестких правил безопасности. Девушкам полагалось 40% от суммы вознаграждения за услугу, фиксированная оплата каждой встречи составляла восемь тысяч рублей.

Девушки, участвовавшие в процессе, привлечены к административной ответственности по соответствующей статье КоАП РФ. Расследование преступления закончено, материалы дела переданы в суд Красногвардейского района для принятия решения по существу.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец пытался через суд вернуть квартиру, подаренную покойной жене.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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