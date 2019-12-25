Осужден курьер мошенников, похитивший у пожилого петербуржца 1,5 млн рублей

Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Прокуратура Московского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в надзорном ведомстве 22 декабря.

В июне фигурант работал курьером в группе телефонных мошенников. Злоумышленник забрал у 88-летнего местного жителя свыше 1,5 млн рублей. Подсудимый приехал к пенсионеру и назвал кодовое слово. Себе был оставлен процент от "заработка", остальное он перевел "кураторам".

Виновному назначено наказание в виде 2 лет и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, потерпевшему будет компенсирован ущерб.

Фото: Piter.TV