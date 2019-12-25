Курьер мошенников, забравший 6 млн рублей у шестерых пенсионеров, ответит перед судом в Петербурге

Его сообщники выдавали себя за сотрудников государственных органов и силовых структур.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Ленобласти, которому вменяют ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 19 декабря.

В период с января по февраль фигурант работал курьером мошенников. Его сообщники выманивали у пенсионеров деньги, выдавая себя за сотрудников государственных органов и силовых структур. Общий ущерб, причиненный шестерым потерпевшим, превысил 6 млн рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

