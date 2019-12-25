В Петербурге осудили грабителей, избивших и обокравших знакомого в квартире в Колипно

Каждый из подсудимых проведет в колонии общего режима по два года и одному месяцу.

Колпинский районный суд Петербурга вынес приговоры Гатиномагомеду Аручову и Юнусу Тейфикову, признанным виновными в разбое. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Установлено, что в июле 2019 года злоумышленники вступили в сговор и нагрянули в квартиру знакомого на бульваре Трудящихся в Колпино. Разбойники потребовали отдать им имеющиеся у знакомого деньги, избили мужчину кулаками и ногами по лицу и телу, а также дважды выстрелили пластиковыми шарами из пистолета в ребра своей жертве. Грабители обыскали квартиру, похитили найденные 105 тысяч рублей и скрылись.

В суде злоумышленники признали вину частично, пояснив, что в сговор друг с другом не вступали. Ранее оба были не судимы, положительно характеризуются и вдобавок добровольно возместили материальный и моральный вред своему пострадавшему знакомому. Каждый из подсудимых проведет в колонии общего режима по два года и одному месяцу.

Ранее мы писали, что в Петербурге после нападения на девочек задержали ранее судимого педофила.

Фото: Piter.TV