Гендиректора клининговой фирмы в Петербурге будут судить за неуплату налогов на 68 млн рублей

Судебные органы начали рассмотрение дела против руководителя петербургской клининговой фирмы, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, проинформировала пресс-служба ГУ СК РФ по городу.

Расследование подтвердило, что генеральный директор организации намеренно исказил финансовую отчётность, отразив фиктивные операции с участием 38 компаний-"однодневок", с которыми реально никакой хозяйственной деятельности не велось.

Подобные махинации привели к нанесению ущерба федеральному бюджету на сумму свыше 68 млн рублей. Руководителю предъявлены обвинения по соответствующей уголовной статье ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере"), дело передано в суд для дальнейшего разбирательства. Во время следствия обвиняемый компенсировал весь объём скрытых налоговых обязательств.

