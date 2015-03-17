  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Перед судом предстанет петербуржец, не вернувший долг малознакомому мужчине в 10 тыс. рублей
Сегодня, 14:43
97
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Перед судом предстанет петербуржец, не вернувший долг малознакомому мужчине в 10 тыс. рублей

0 0

Злоумышленник убедил стажера, который работал третий день, что ему срочно нужны наличные для принятия товара.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 2 ст. 159 УК РФ, рассказали 1 сентября в надзорном ведомстве. 

В июне обвиняемый пришел в магазин в доме по 8-й линии В. О. и представился администратором соседнего заведения. Он убедил стажера, который работал третий день, что ему срочно нужны наличные для принятия товара. Злоумышленник пообещал вернуть деньги в течение двух часов, однако этого не произошло. Потерпевший отдал фигуранту 10 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: мужчину в Петербурге будут судить за угон "Жигулей" и похищение алкоголя. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии