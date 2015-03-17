Перед судом предстанет петербуржец, не вернувший долг малознакомому мужчине в 10 тыс. рублей

Злоумышленник убедил стажера, который работал третий день, что ему срочно нужны наличные для принятия товара.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 2 ст. 159 УК РФ, рассказали 1 сентября в надзорном ведомстве.

В июне обвиняемый пришел в магазин в доме по 8-й линии В. О. и представился администратором соседнего заведения. Он убедил стажера, который работал третий день, что ему срочно нужны наличные для принятия товара. Злоумышленник пообещал вернуть деньги в течение двух часов, однако этого не произошло. Потерпевший отдал фигуранту 10 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

