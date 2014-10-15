В Петергофе мужчина залез в квартиру по водосточной трубе и угрожал убийством бывшей девушке

Пострадавшей помогла соседка, которая спрятала её в квартире до приезда полиции.

Петербурженка не пустила бывшего в дверь: он полез по водосточной трубе и угрожал ей убийством. Теперь мужчина предстанет перед судом. Подробности рассказала прокуратура Петродворцового района.

Житель Петергофа обвиняется в угрозе убийством и незаконном проникновении в жилище с применением насилия. По версии следствия, в ночь с 11 на 12 июня 29-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к квартире бывшей девушки, проживающей в одном из домов по Озерковой улице. Девушка не открыла ему дверь, тогда он мужчина по водосточной трубе залез на второй этаж дома и через балкон незаконно проник в квартиру.

Незванного гостя пыталась остановить подруга девушки, но молодой человек с силой оттолкнул её и ударил по голове, после чего стал искать свою бывшую девушку. Поймав её в подъезде, обвиняемый набросился на нее и, угрожая убийством, стал избивать. Девушке помогла соседка, которая спрятала её в своей квартире и вызвала полицию.

Уголовное дело направлено в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Leonardo)