Суд Петербурга рассмотрел иск о падении стекла с ветхого здания в Стрельне на автомобиль

Петербургский суд рассмотрел дело о падении стекла на автомобиль петербурженки. Теперь она получит более 80 тысяч рублей.

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск женщины о возмещении ущерба. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По слова истца, в октябре 2021 года от падения стекол с остекления балкона квартиры в поселке Стрельна был поврежден ее автомобиль Opel Corsa, припаркованный возле дома. Согласно заключению, стоимость ремонта составила 81 771 руб.

Однако ответчица возразила. По ее словам, нет доказательств, что окно упало именно с ее балкона. И вообще квартира на тот момент принадлежала ее умершей матери.

Сотрудники домоуправления однако были на стороне истца. По их словам, они обнаружили стекла на машине истца, поэтому было очевидно, что из-за ветхости здания стекло упало на ее авто.

В итоге суд взыскал в ответчика сумму в пользу истца.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга взыскал 200 тысяч рублей морального вреда в пользу упавшей на льду у дома женщины.

Фото: Piter.TV