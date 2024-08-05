В Петербурге промышленные предприятия получат 860 млн рублей субсидий в 2025 году

Кроме того, планируется запустить дополнительные меры поддержки бизнеса.

Петербургским промышленным предприятиям в 2025 году выделят 860 млн рублей субсидий. Об этом ТАСС накануне заявил вице-губернатор Кирилл Поляков.

Кроме того, по словам чиновника, планируется запустить дополнительные меры поддержки бизнеса. Например, в Северной столице уже запущена программа "Автотранспорт и спецтехника для бизнеса", по которой предоставляются займы на срок до 36 месяцев в размере до 5 млн рублей и под 5% годовых. Деньги дают на приобретение автомобиля.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург поможет городским предприятиям с внедрением роботизированных систем и комплексов. Сумма займа на них может составлять от 5 до 500 млн рублей на 5 лет под 3%.

Фото: Piter.TV