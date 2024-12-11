Получение субсидий на оплату коммунальных услуг могут упростить для петербургских пенсионеров

Авторы инициативы считают, что походы по инстанциям тяжелы для пожилых людей.

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга хотят разрешить жителям старше 70 лет получать субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг без посещений МФЦ или пунктов приема. Было одобрено обращение к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину с соответствующим запросом, пишет Neva.Today 5 марта.

В настоящее время пособия даются на шесть месяцев. Получатель должен каждые полгода приходить в "Городской центр жилищных субсидий" или МФЦ. Авторы инициативы считают, что походы по инстанциям тяжелы для пожилых людей.

Ранее на Piter.TV: депутаты ЗакСа Петербурга отменили закон о запрете продажи зажигалок детям.

Фото: Piter.TV