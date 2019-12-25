Депутаты ЗакСа Петербурга отменили закон о запрете продажи зажигалок детям

Вместо городского закона с 1 марта будет действовать федеральный, который приняла Государственная дума.

Законодательное Собрание Петербурга в третьем чтении 26 февраля признало неактуальным закон, запрещавший продажу зажигалок и емкостей с сжиженным газом детям. Документ направили губернатору Александру Беглову на подписание, пишет "Бриф24".

Вместо городского закона с 1 марта будет действовать федеральный, который приняла Государственная дума.

Продавать такие товары в Северной столице запретили еще в 2023 году. Штрафы для физических лиц составляли 3-5 тыс. рублей, для должностных – 15-25 тыс. рублей. Компании должны были платить от 75 до 150 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: в петербургском ЗакСе предложили установить ограничения для курьеров на электровелосипедах.

Фото: Piter.TV