Комстрой Петербурга принял участие в городской акции "Добрый субботник"

От комитета по строительству и подведомственных учреждений в акции приняли участие 210 человек.

Комитет по строительству Петербурга принял участие в городской акции "Добрый субботник". По традиции, представители комитета вышли на уборку в Саду 9 января у станции метро "Нарвская", рассказал портал "Строительный Петербург".

От комитета по строительству и подведомственных учреждений в акции приняли участие 210 человек. Кроме того, представители "Фонда капитального строительства и реконструкции" вышли на субботник в одном из парков Невского района.

В рамках "Доброго субботника" петербуржцы очистили десятки парков и скверов, высадили более 300 деревьев и 1400 кустарников. Городские службы приготовили для горожан лекции о сборе и переработке вторичного сырья, мастер-классы, квесты и викторины.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"