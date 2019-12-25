Студентка погибла при падении из окна на Льва Толстого

Девушка приехала учиться в Северную столицу из Новосибирска.

Несовершеннолетняя студентка погибла при падении с высоты в Петроградском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 11 сентября в больницу была доставлена 17-летняя первокурсница частного бизнес-колледжа. Её доставили после падения с высоты. Она была госпитализирована в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом легких, шоком 1 степени.

Позже была установлена личность пациентки и то, что она выпала из окна квартиры в доме на улице Льва Толстого, расположенной на пятом этаже. Девушка приехала учиться в Северную столицу из Новосибирска.

Днём 11 сентября пострадавшая скончалась.

Ранее на Варшавской ещё одна пьяная 17-летняя студентка скидывала вещи с 7 этажа.

Фото: Piter.tv