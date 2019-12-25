Аналитика Yota: Студенты стали чаще отдыхать за границей

Рост выездного туризма фиксируется и в целом по стране – россияне стали отдыхать за границей в 2,2 раза чаще. Однако доля путешествующих студентов растет особенно активно – втрое по сравнению с летом 2022 года. При этом юноши путешествуют в 1,3 раза чаще девушек.
Самым популярным туристическим направлением у молодежи этим летом оказался Узбекистан. Кроме того, в топ-5 стран вошли Индия, Турция, Китай и Абхазия. Женская аудитория также высоко ценит отдых в ОАЭ – страна занимает четвертое место в списке их предпочтений, в то время как у мужчин Эмираты оказались лишь на восьмой строчке.
Как выяснили специалисты Yota, молодежь активно открывает и новые направления заграничного отдыха. Этим летом взрывной рост числа туристических поездок демонстрируют Оман (+1475%), Бахрейн (+1274%) и Иран (+461%).
Также студенты на каникулах стали реже искать работу и больше учиться.
Фото: pxhere
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