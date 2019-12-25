Студент ИТМО попал в сети криптомошенников и потерял 1,8 млн руб

Второкурсник несколько лет откладывал средства со стипендии.

Студент 2 курса ИТМО родом из Вьетнама попался в сети мошенников из криптосферы и потерял 1,8 млн руб, которые копил со стипендий. Об этом рассказала редакция "Mash на Мойке".

По информации журналистов, учащийся нашел специализированный Telegram-канал, владельцы которого обещали конвертировать накопленные студентом деньги в криптовалюту. Уроженец Вьетнама несколько дней снимал наличные деньги в петербургских банкоматах. Позже он встретился с курьером и передал тому всю сумму для перечисления на "криптокошелек".

С тех пор студент не видел денег ни на электронном кошельке, ни в обычном. Переписку в Telegram"е мошенники удалили, и вьетнамец решил подать заявление в полицию.

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Фото: Freepik