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Во Дворце труда наградили лучших строителей Петербурга

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Торжественное мероприятие, традиционно проходящее в преддверии Нового года, собрало во Дворце труда 90 человек.

Во Дворце труда 7 декабря состоялась торжественная церемония награждения  победителей конкурсов профессионального мастерства "Строймастер", прошедших в Санкт-Петербурге в 2022 году. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

 "Строймастер" уже 12 лет проводится по инициативе Ассоциации "Национальное объединение строителей", при поддержке Комитета по строительству Санкт-Петербурга и профсоюза строителей города и Ленобласти. Торжественное мероприятие, традиционно проходящее в преддверии Нового года, собрало во Дворце труда 90 человек.

Строительная отрасль нашего города показывает достойные результаты. Мне очень приятно наблюдать, как Санкт-Петербург развивается. Все это благодаря вам!

Игорь Креславский, председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга

Госстройнадзор отвечает за безопасность построенных объектов и по окончании строительства выдает соответствующее заключение. Профессионалы строительства, отвечающие за безопасность – одни из самых главных людей на любом предприятии. С победой всех!

Владимир Болдырев, начальник службы Госстройнадзора

На церемонии были награждены представители строительных организаций в 13 номинациях. Также на мероприятии наградили лучших руководителей строительных компаний Петербурга.  

Фото и видео: портал "Строительный Петербург".

Теги: дворец труда, конкурс, награждение, строймастер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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