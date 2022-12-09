Во Дворце труда наградили лучших строителей Петербурга

Торжественное мероприятие, традиционно проходящее в преддверии Нового года, собрало во Дворце труда 90 человек.

Во Дворце труда 7 декабря состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурсов профессионального мастерства "Строймастер", прошедших в Санкт-Петербурге в 2022 году. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

"Строймастер" уже 12 лет проводится по инициативе Ассоциации "Национальное объединение строителей", при поддержке Комитета по строительству Санкт-Петербурга и профсоюза строителей города и Ленобласти. Торжественное мероприятие, традиционно проходящее в преддверии Нового года, собрало во Дворце труда 90 человек.

Строительная отрасль нашего города показывает достойные результаты. Мне очень приятно наблюдать, как Санкт-Петербург развивается. Все это благодаря вам! Игорь Креславский, председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга

Госстройнадзор отвечает за безопасность построенных объектов и по окончании строительства выдает соответствующее заключение. Профессионалы строительства, отвечающие за безопасность – одни из самых главных людей на любом предприятии. С победой всех! Владимир Болдырев, начальник службы Госстройнадзора

На церемонии были награждены представители строительных организаций в 13 номинациях. Также на мероприятии наградили лучших руководителей строительных компаний Петербурга.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург".