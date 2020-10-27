В Петербурге выбрали лучшего каменщика на конкурсе "Строймастер-2025"

Участники выполняли кирпичную кладку по заданным параметрам.

В Санкт-Петербурге подвели итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства "Лучший каменщик — 2025". В 15-й раз мастера и студенты строительных колледжей соревновались за звание сильнейшего в своей профессии. В этом году в практическом этапе участвовали 16 человек, рассказал портал "Строительный Петербург".

Участники выполняли кирпичную кладку по заданным параметрам. Жюри оценивало качество, скорость и соблюдение техники безопасности. Победителем среди профессионалов стал Роман Комановский из компании "КМ-Строй". Второе место занял Валерий Мацкевич ("ЛСР. Строительство – Северо-Запад"), третьим стал Михаил Фролов из "Треста". Лучшим представителем Ленобласти признан Сергей Лавренов (ГК "КВС").

Среди студентов победу одержал Кирилл Самойлов из Архангельского техникума строительства и городского хозяйства. Второе место в студенческом зачёте у Павла Крайнова из Морской технической академии имени адмирала Сенявина. Третье разделили Александр Иванов из той же академии и Степан Скалубо из Академии управления городской средой, градостроительства и печати.

Победитель регионального этапа отправится в Москву — на финал всероссийского конкурса "Строймастер".

Фото: портал "Строительный Петербург"