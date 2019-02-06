Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева напал на журналистку

Корреспондентка утверждает, что Игорь Ишаев был пьян.

Устроивший автомобильную аварию внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева напал на журналистку. Об этом сообщили журналисты из Telegram-канала Life Shot. Они объяснили, что молодой человек по имени Игорь разбил телефон представительнице СМИ.

Пострадавшей удалось заснять конфликт с внуком Ишаева на видео. Очевидица рассказала, что госпитализированный после ДТП юноша не успел протрезветь. Он набросился на корреспондентку после вопроса о том, думал ли он о возможных человеческих жертвах из-за пьяной езды. Дебошир выбил из рук журналистки гаджет. Затем молодой человек перестал отвечать на вопросы, а после - сбежал от камер.

Напомним, что 26-летнего Игоря Ишаева госпитализировали. Медики подозревают у него сотрясение мозга. Вечером 17 июня молодой человек устроил аварию в центре Москвы. На автомобиле Porsche он сбил две иномарки. Ранее водителя уже лишали водительских прав. В 2017 году он попал в серьезное ДТП. Тогда его друг попал в больницу с тяжелыми травмами.

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Видео: Telegram/ Life Shot