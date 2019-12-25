Строительство ВСМ Москва — Петербург планируют начать в 2024 году

19 июля в правительстве страны состоялось первое совещание после подписания концессионного соглашения о строительстве ВСМ.

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Петербург может начаться уже в этом году. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на министра транспорта РФ Романа Старовойта.

Строительство должно начаться, по крайней мере, подготовительные работы, уже в этом году. Роман Старовойт, министр транспорта РФ

Он отметил, что 19 июля в правительстве страны состоялось первое совещание после подписания концессионного соглашения о строительстве ВСМ. В настоящее время определяется форма управления проектом, уточняются трассировка и расположение транспортных пересадочных узлов.

Ранее на Piter.TV: для реализации ВСМ Москва — Петербург создали компанию "ВСМ Две столицы".

Фото: пресс-служба Российской академии транспорта